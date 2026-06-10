Nouakchott. 1.076 Schutzsuchende sind Behördenangaben zufolge in den vergangenen zehn Tagen von Booten vor der Küste Mauretaniens abgefangen worden. Sie hatten versucht, auf die zu Spanien gehörigen Kanarischen Inseln zu gelangen. Die festgesetzten Asylsuchenden seien in neue, EU-finanzierte Aufnahmezentren gebracht worden, erklärte ein europäischer Diplomat in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott am Dienstag gegenüber AFP. Dort sollen sie registriert und ihr Anspruch auf Asyl festgestellt werden. In den vergangenen Jahren starben Tausende Schutzsuchende beim Versuch, die Kanaren zu erreichen. (AFP/jW)