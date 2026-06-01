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G7-Treffen

Auf einen Blick

Foto: Denis Balibouse/REUTERS

Verbarrikadiert: Vor dem am 15. Juni startenden G7-Treffen in Évian in Frankreich haben bereits Banken im benachbarten Genf Verkleidungen an ihren Gebäuden angebracht. In der Schweizer Stadt ist eine Demonstration geplant.

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Erschienen in der Ausgabe vom 09.06.2026, Seite 2, Ausland
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