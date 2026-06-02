Migration

In alle Richtungen: Die Nettozuwanderung ging 2025 spürbar zurück

Berlin. Im vergangenen Jahr sind unter dem Strich deutlich weniger Menschen nach ⁠Deutschland zugewandert als 2024. Die sogenannte Nettozuwanderung ⁠sank um 45 Prozent auf 235.000 Personen, nach zuvor 430.000, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Den endgültigen Ergebnissen zufolge gab es ‌insgesamt rund 1,48 Millionen Zuzüge und 1,25 Millionen Fortzüge über die deutschen Grenzen. ‌Damit sank die Zahl der zugewanderten Menschen um 13 Prozent, während sich die Summe der Abwanderungen um knapp zwei Prozent verringerte. Die Nettoabwanderung deutscher Staatsbürger stieg von 81.000 auf 97.000. Hauptzielländer waren die Schweiz, Österreich und Spanien. (Reuters/jW)

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