Kriegspolitik

Washington. US-Präsident Donald Trump hat eine »endgültige Entscheidung« zu den Verhandlungen mit dem Iran angekündigt. Er werde sich dazu noch am Freitag »Situation Room« mit seinen Beratern treffen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Der Situation Room ist ein Kommandoraum im Weißen Haus. Seit Tagen wird zu einem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran intensiv verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump zustimmen wird. Auch eine Bestätigung durch die iranische Führung stand zunächst aus. Phasen intensiver Verhandlungen hatten die USA und Israel 2025 und 2026 jeweils mit Angriffen auf das Land beendet. (dpa/jW)

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