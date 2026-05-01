Protestaktion

Noch rollt der Verkehr: Abschnitt der Brennerautobahn am Freitag bei Matrei

Wien. Die stark genutzte Brennerautobahn im österreichischen Bundesland Tirol wird am Samstag wegen eines Anwohnerprotests ganztägig gesperrt. Autos dürfen die Autobahn durch die Alpen von von 11 bis 19 Uhr nicht befahren, für Lkw gilt die Sperrung bereits ab 9 Uhr. Das Gebiet muss weiträumig umfahren werden, auch auf den Ausweichstrecken ist laut dem Auswärtigem Amt in Berlin und dem ADAC bis in den Sonntag hinein mit Staus zu rechnen. Anlass der Sperrung ist eine Protestkundgebung gegen die Belastung der Anwohner durch den Verkehr an und auf der Brennerautobahn, die der Bürgermeister des angrenzenden Tiroler Ortes Gries, Karl Mühlsteiger, als Privatperson angemeldet hat. Die Sperrung der wichtigsten Verkehrsverbindung nach Italien fällt in die Pfingstferien mehrerer deutscher Bundesländer. (AFP/jW)

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