Paris. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist bei den French Open in Paris auf dramatische Weise ausgeschieden. Der viermalige Grand-Slam-Sieger aus Südtirol litt ab dem dritten Satz seines Zweitrundenduells mit dem Argentinier Juan Manuel Cerúndolo bei Temperaturen von über 30 Grad unter großen körperlichen Problemen. Der 24jährige verlor 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

Sinner hatte im dritten Satz schon mit 5:1 geführt. Ehe sein Körper streikte und sich dramatische Szenen auf dem Court Philippe Chatrier abspielten. Danach gewann der Weltranglistenerste nur noch zwei Spiele. Für Sinner war es die erste Niederlage nach zuvor 30 Siegen in Serie.

»Ich habe mich plötzlich sehr schwindelig gefühlt und hatte nur noch wenig Energie. Ich habe versucht, es auszuservieren, habe es aber nicht geschafft«, sagte Sinner, der sich bereits am Morgen »nicht wohlgefühlt« habe. »Es ist natürlich schwer zu akzeptieren für mich, vor allem in der Position, in der ich war. Jetzt muss ich mich vollständig erholen, auch mental.«

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Auch sein Gegner fühlte mit dem Italiener. »Natürlich ist das hart für ihn. Ich hatte viel Glück«, sagte Cerúndolo, der mit seinem Überraschungssieg fast ein wenig überfordert wirkte: »Er tut mir leid, er hätte es verdient gehabt und ich hoffe, es geht ihm bald besser.«

Sinner hatte in den vergangenen Jahren immer wieder bei hohen Temperaturen mit seinem Körper zu kämpfen gehabt. Gegen Cerúndolo sah es zunächst so aus, als würden diese Sinner diesmal nichts anhaben können. Gegen Ende des dritten Satzes jedoch schien der Südtiroler plötzlich Probleme zu bekommen, immer wieder suchte die Nummer eins der Welt den spärlichen Schatten auf dem Court Philippe-Chatrier, er dehnte mehrfach seine Muskulatur.

In Sinners Box herrschte Ratlosigkeit, als er ein eigenes Aufschlagspiel ohne Punktgewinn abgeben musste. Beim Stand von 6:3, 6:2, 5:4 für Sinner konnte er dann erstmals nicht mehr weiterspielen und nahm eine medizinische Auszeit. (dpa/jW)