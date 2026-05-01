Tel Aviv. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Armee nach eigenen Angaben angewiesen, 70 Prozent des Gazastreifens einzunehmen. In einer vom israelischen Fernsehsender Channel 12 übertragenen Konferenz sagte Netanjahu am Donnerstag: »Wir setzen die Hamas derzeit massiv unter Druck. Wir kontrollieren nun 60 Prozent des Gebiets im Gazastreifen. Wie Sie wissen, lagen wir bei 50 Prozent, sind nun auf 60 Prozent gestiegen. Mein Auftrag lautet, auf 70 Prozent zu kommen.«

Mitte Mai hatte Netanjahu gesagt, die israelischen Streitkräfte kontrollierten 60 Prozent des palästinensischen Gebiets. Bereits in den Wochen zuvor hatten Medien von einem weiteren Vorrücken der Armee berichtet.

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Eine maßgeblich von den USA vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist seit Oktober 2025 in Kraft. Gemäß der Einigung sollten sich die israelischen Streitkräfte hinter eine sogenannte Gelbe Linie im Gazastreifen zurückziehen – was ihnen von vornherein die Kontrolle über mehr als 50 Prozent des Küstengebiets ermöglicht. (AFP/jW)