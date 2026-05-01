Pieve di Soligo. Der Franzose Paul Magnier ist auf der 18. Etappe des 109. Giro d'Italia zu seinem dritten Tagessieg gesprintet. Nach 171 Kilometern zwischen Fai della Paganella und Pieve di Soligo verpasste der Italiener Jonathan Milan vom deutschen Lidl-Team auf der ansteigenden Zielgeraden als Dritter erneut seinen ersehnten Etappensieg. Zweiter wurde Edoardo Zambanini. Magnier hatte schon die erste und die dritte Etappe gewonnen.

Beim kurzen Anstieg knapp zehn Kilometer vor dem Ziel fuhr der Gesamtführende Jonas Vingegaard als Erster über die Kuppe. Doch bis zum Ziel fand sich in einem schnellen Finale wieder eine größere Gruppe zusammen.

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In der Gesamtwertung verteidigte der Däne sein Rosa Trikot trotz einer Panne gut 60 Kilometer vor dem Ziel ohne Probleme und behielt seinen komfortablen Vorsprung einen Tag vor den Kletterprüfungen in den Dolomiten. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger liegt 4:03 Minuten vor dem Österreicher Felix Gall und 4:27 Minuten vor dem Niederländer Thymen Arensman. (dpa/jW)