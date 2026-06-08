»Panzer raus aus Rothenditmold!« Kundgebung. Während die Stadt Kassel und ihr Investor am 9. Juni ihre Pläne für die Zukunft des Henschel-Areals vorstellen, wächst im Stadtteil der Widerstand. Dienstag, 9.6., 18.30 Uhr. Ort: Wolfhager Str./Brandaustr., Wolfhagen. Veranstalter: Aktionsbündnis »Kein Krieg in Rothenditmold!«

»Wie lässt sich die fortschreitende Rechtsentwicklung aufhalten?« Vorträge der Publizisten Rolf Gössner und Ulrich Schneider. Helfen uns Verfassungsschutz und AfD-Verbot im Kampf gegen rechts? Dienstag, 9.6., 19 Uhr. Ort: Werner-Goldschmidt-Salon, Wildenbruchstr. 15, Gelsenkirchen. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung und VVN-BdA Wuppertal

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»Wissen schafft Zukunft.« Demonstration. Ein Zusammenschluss von Studierenden, Personalvertretungen und Beschäftigten der Universität Hamburg protestiert gegen die Kürzungspolitik und für die Ausfinanzierung der staatlichen Hamburger Hochschulen. Dienstag, 11.6., 14 Uhr. Ort: Hauptgebäude der Uni Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, Hamburg. Veranstalter: AG Ausfinanzierung