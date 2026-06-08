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Abschied

Abschied von André Scheer

Foto: Jens Schulze
So soll er in Erinnerung bleiben: Der frühere jW-Redakteur André Scheer

Mehr als 100 Freunde und Kollegen versammelten sich am Sonnabend auf der Terrasse am jW-Redaktionsgebäude, um den langjährigen Leiter des jW-Auslandsressorts André Scheer zünftig – mit Getränken, Essen und lateinamerikanischer Musik – zu verabschieden. Er war im Januar im Alter von 53 Jahren gestorben, und die Feier sollte so stattfinden, als »käme er gleich um die Ecke dazu«. Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele, UZ-Redakteurin Melina Deymann, sein Bruder René, der Gewerkschafter Orhan Akman und Arnold Schölzel für jW würdigten den Kommunisten, Internationalisten, Lateinamerikakenner, Buchautor, Verdi-Schiffahrtssekretär und begnadeten Journalisten in kurzen Ansprachen. (jW)

Foto: Jens Schulze 20260606 Trauerfeier für Andre Scheer (10).jpg
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Erschienen in der Ausgabe vom 08.06.2026, Seite 6, Inland
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