»Echte BAföG-Reform muss kommen«. Demonstration. Mehr als zwei Drittel der Studierenden können nur mit einem Nebenjob durch den Monat kommen. Studieren nur noch für Reiche? Montag, 8.6., 12 Uhr. Ort: Konrad-Adenauer-Haus, Klingelhöferstraße 8, Berlin. Veranstalter: Freier Zusammenschluss von Student*innenschaften

»Wer ist diese AfD Düsseldorf, und was machen wir gegen sie?« Vortrag. Was tun gegen AfD-Spaziergänge, rechte Streamer und rüpelhafte Polizisten? Montag, 8.6., 20 Uhr. Ort: ZAKK, Fichtenstraße 40, Düsseldorf. Veranstalter: Düsseldorf stellt sich quer

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»Festival für Zusammenhalt und Solidarität«. Festival mit Musik, Vorträgen, Diskussionen und rund 8.000 Teilnehmern. Sonnabend, 13.6., 14 Uhr. Ort: Tanzbrunnen, Köln. Veranstalter: Föderation demokratischer Arbeitervereine (DIDF)

»Für einen friedlichen Hessentag«. Demonstration. Es sprechen Ulrike Eifler und Vertreter von Schulstreik gegen Wehrpflicht, Linksjugend und SDAJ. Sonnabend, 13.6., 12 Uhr. Ort: Heinrich-von-Bibra-Platz, Fulda. Veranstalter: Bündnis Friedlicher Hessentag