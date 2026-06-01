San Francisco. Der Open-AI-Rivale Anthropic bringt eine Pause bei der Entwicklung leistungsstarker künstlicher Intelligenz ins Gespräch. »Wir glauben, dass es gut für die Welt wäre, die Option zu haben, die Entwicklung besonders fortgeschrittener Modelle zu verlangsamen oder zu pausieren«, hieß es in einem Blogeintrag des KI-Entwicklers. Ziel wäre, in dieser Zeit gesellschaftliche Strukturen anzupassen sowie die Forschung voranzutreiben, die sicherstellen soll, dass künstliche Intelligenz im Interesse der Menschen agiert. Anthropic warnte vor dem Risiko, dass die Menschen die Kontrolle über die künstliche Intelligenz verlieren. (dpa/jW)