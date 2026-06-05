Deutsche Welle

Berlin. Das Bundeskabinett hat nach Angaben des Medienstaatsministers Wolfram Weimer eine Stellungnahme zur Aufgabenplanung des Auslandssenders Deutsche Welle (DW) für die Jahre 2026 bis 2029 beschlossen. Maßgeblich sei künftig nicht die größtmögliche globale Reichweite, sondern die »Stärkung freier Meinungsbildung« sowie die Bekämpfung von Desinformation durch »autokratische Akteure«. Die Deutsche Welle wird in diesem Jahr mit rund 415 Millionen Euro finanziert. Gewerkschaften hatten im April gegen Kürzungen protestiert. (dpa/jW)

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