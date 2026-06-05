Programmhinweis

Berlin, aufgepasst: Am Dienstag, dem 9. Juni, präsentiert der Architekt Diébédo Francis Kéré, der erste afrikanische Pritzker-Preisträger, im Store Berlin des Taschen-Verlags (Schlüterstraße 39, ab 18 Uhr) mit Aino Laberenz sein neues Buch »Building Stories«. Dabei spricht er über sein Denken und Arbeiten: von den Schulen in Gando (Departement Tenkodogo, Burkina Faso) bis zu seinen aktuellen Projekten in Deutschland. Er zeigt, wie eng Architektur mit Gemeinschaft, Klima und Material verbunden ist und welche gesellschaftliche und politische Verantwortung sie tragen kann. Laberenz ist die Witwe von Christoph Schlingensief und führt dessen Operndorf in Burkina Faso weiter, das Kéré entworfen hat.

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

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