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Luxusimmobilien in Albanien

Protest gegen Projekt des Trump-Clans

Tirana. In der albanischen Hauptstadt Tirana hat am Mittwoch abend eine große Menschenmenge gegen ein Immobilienprojekt an der Adriaküste demonstriert, hinter dem eine Firma des Schwiegersohns von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, steht. Die Menge zog vor das Amt des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama und forderte einen Stopp des Bauvorhabens beim Ort Zvërnec, wie die Nachrichtenagentur ATA berichtete. Die projektierten Bauflächen gehören zum Naturschutzgebiet um die Lagune von Narta im Delta des Flusses Vjosa. (dpa/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 05.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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