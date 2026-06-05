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Stahlproduktion

Stahl: OECD warnt vor Überkapazitäten

Paris. Die Industriestaatenorganisation OECD warnt vor einer Belastung der Weltmärkte durch Überkapazitäten im subventionierten Stahlsektor. Im vergangenen Jahr sei demnach in China mehr Stahl produziert als die gesamte EU. Die OECD erwartet bis 2028 eine weltweite Überkapazität von 747 Millionen Tonnen, was 300 Tonnen mehr wären, als derzeit überhaupt im OECD-Raum an Stahl produziert wird. OECD-Chef Mathias Cormann forderte eine stärkere internationale Zusammenarbeit und gleiche Wettbewerbs­bedingungen. (Reuters/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 05.06.2026, Seite 8, Kapital & Arbeit
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