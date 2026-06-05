Ölproduktion

Sankt Petersburg. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Nowak bestätigt, dass Russlands Ölförderung seit Beginn des Jahres etwas niedriger sei. Das läge an außerplanmäßigen Wartungen einiger Ölraffinerien. Einen Grund dafür nannte er nicht. Die Ukraine hat dieses Jahr vermehrt Raffinerien angegriffen, was zu Produktionsausfällen führte und eine der wichtigsten Einnahmequellen zur Finanzierung des Kriegs schwächte. Als Reaktion auf die ukrainischen Angriffe, hat Russland die Ausfuhr von Flugtreibstoff bis zum 31. November verboten. Ziel sei Stabilität im heimischen Kraftstoffmarkt. (Reuters/jW)

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