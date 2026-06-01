Formel 1

Monte Carlo. Pünktlich zu seinem großen Heimrennen in Monaco hat Charles Leclerc einen neuen Vertrag bei der Scuderia Ferrari unterschrieben. Wie lange das neue Arbeitspapier des 28jährigen gültig ist, teilte der italienische Formel-1-Traditionsrennstall nicht mit. Von den kommenden Saisons war die Rede. »Er ist hier, um zu bleiben«, schrieb das Team. Leclerc war 2018 in die Motorsportkönigsklasse eingestiegen, seit 2019 fährt er für Ferrari. Aktuell belegt er den dritten Platz im WM-Klassement hinter den beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell, aber noch vor seinem hochdekorierten Teamkollegen Lewis Hamilton. Der Vertrag des Briten soll Berichten zufolge bis Ende 2027 gültig sein. (dpa/jW)

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