Radsport

Amsterdam. Grischa Niermann verlässt das Radsporttopteam Visma um den zweimaligen Tour-Sieger Jonas Vingegaard und wechselt zum deutschen Rennstall Lidl. Das teilte sein neues Team am Abend mit. Niermann wird bei Lidl Sportchef, zudem verpflichtete die Equipe Erfolgstrainer Dan Lorang. Das Lidl-Team ist seit dieser Saison mit einer deutschen Lizenz unterwegs, nachdem der Lebensmitteldiscounter die Mehrheit übernommen hatte. Im vergangenen Jahr hatte man versucht, Florian Lipowitz vom Team Red Bull abzuwerben. Der Dritte der Tour de France entschied sich jedoch für einen Verbleib bei der Raublinger Mannschaft. Der Vertrag von Lipowitz läuft noch bis Ende 2027. Seinen neuen Job wird Niermann am 1. September antreten. Bei ­Visma wird er ab sofort nur noch im Hintergrund tätig sein. Bei dem Team fungierte der 50jährige zuletzt als Head of Racing. Niermann hatte als Profi 15 Jahre seiner Karriere bei der niederländischen Mannschaft verbracht und danach dort im Nachwuchs gearbeitet. (dpa/jW)

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