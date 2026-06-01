Tennis

Paris. Der Tscheche Jakub Menšík hat das Jungstarduell bei den French Open mit João Fonseca für sich entschieden und fordert nun Alexander Zverev im Halbfinale heraus. Der 20jährige gewann gegen den ein Jahr jüngeren Brasilianer mit 6:4, 6:3, 7:6 (7:3) und erreichte erstmals in seiner noch jungen Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale. Am Freitag spielt der Weltrang­listen-27. gegen den favorisierten Zverev um den Finaleinzug in Paris. Das Match in der Nightsession auf dem Court Philippe Chatrier war die vom Alter der Kontrahenten her jüngste Viertelfinalansetzung in Paris seit 20 Jahren. Damals hatten sich der 20jährige Rafael Nadal und der ein Jahr jüngere Novak Djokovic gegenübergestanden. (dpa/jW)

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