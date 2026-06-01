Der US-amerikanische Soulsänger Peabo Bryson, unter anderem bekannt für sein Duett mit Céline Dion in dem Disney-Film »Die Schöne und das Biest«, ist nach übereinstimmenden Medienberichten tot. Wie CNN und der britische Sender BBC aus einer Mitteilung der Familie zitierten, starb er im Alter von 75 Jahren am Dienstag abend – »umgeben von der Liebe seiner Familie und seiner engsten Vertrauten«. Seine Familie habe bestätigt, dass er in einem Krankenhaus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sei, berichtete die New York Times.

Bryson bekam einen Grammy unter anderem für den Titelsong des Walt-Disney-Films »Die Schöne und das Biest«. Dion selbst zeigte sich betroffen vom Tod ihres einstigen Duettpartners. In einer Instagram-Story schrieb sie unter ein Foto der beiden: »Ich bin untröstlich, zu hören, dass wir Peabo Bryson heute verloren haben.« Er sei so wunderbar und großzügig gewesen, als sie das Lied zu »Die Schöne und das Biest« Anfang der 1990er Jahre aufgenommen hätten. »Er sorgte dafür, dass ich mich absolut wohlfühlte, als ich gerade erst lernte, auf englisch zu singen«, schrieb die 58jährige weiter. »Seine Stimme und sein Talent werden fehlen …«

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Peabo Bryson wurde am 13. April 1952 in Greenville, South Carolina, geboren. Sein von Gene Page arrangiertes, selbstproduziertes Debütalbum »Peabo« erschien 1976 auf dem in Atlanta beheimateten Label Bullet Records. Soul-Connaisseure schätzen Peabo Bryson auch für seine in den späten 70ern und frühen 80er Jahren für das Label Capitol aufgenommenen Alben, besonders erwähnenswert sein Labeldebüt »Reaching for the Sky« (1978) oder seine Duettplatten mit Natalie Cole (1979) und Roberta Flack (1980). (dpa/jW)