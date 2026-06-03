Fußball

Teheran. Ungeachtet aller politischen Hürden hat der Iran seinen Kader für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Teil des 26köpfigen Aufgebots von Trainer Amir Ghalenoei ist auch der frühere deutsche U19-Nationalspieler Dennis Eckert Ayensa aus Bonn. Der 29jährige steht als Dennis Dargahi auf der vom Verband veröffentlichten Kaderliste, dem Nachnamen seines iranischstämmigen Vaters. Bisher hat Dargahi noch kein Länderspiel für Iran bestritten, sein Debüt könnte er am Donnerstag in der Testpartie gegen Mali feiern. Der Stürmer hat einen deutschen Vater persischer Abstammung und eine spanische Mutter. Seine Tante ist die renommierte iranische Schauspielerin ­Anahita Dargahi. (dpa/jW)

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