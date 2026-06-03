Basketball

Orlando. Das NBA-Team Orlando Magic um die Basketballeuropameister Franz Wagner und Tristan da Silva hat einen neuen Cheftrainer. Wie das Team aus Florida mitteilte, übernimmt wie erwartet Sean Sweeney die Mannschaft. Der bisherige ­Assistenztrainer der San Antonio Spurs ist der 16. Cheftrainer in der Clubgeschichte und wird mit den Spurs noch die Finalserie der NBA gegen die New York Knicks bestreiten. Die Magic hatten sich nach dem frühen Playoff-Aus nach fünf Jahren von Jamahl Mosley getrennt. (dpa/jW)

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