Fußball

Würzburg. Die Würzburger Kickers haben nach vier Jahren die Rückkehr in den deutschen Profifußball geschafft und die Relegation gegen Lok Leipzig gewonnen. Die Franken von Trainer Michael Schiele gewannen am Abend vor heimischem Publikum mit 2:1 (1:0) und schafften nach dem 1:0-Sieg in Leipzig in der Vorwoche den Aufstieg in die dritte Liga. Für die Sachsen ist das Scheitern ein besonders bitteres, denn es ist nicht das erste. Bereits 2020 und vor einem Jahr war der legitime Nachfolger des ersten deutschen Fußballmeisters VfB Leipzig in seiner Regionalligastaffel Meister geworden, um im Anschluss die Relegation gegen Verl und Havelse zu verlieren. (dpa/jW)

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