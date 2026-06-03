Österreich

Wien. Eine Polizistin der Landespolizeidirektion Wien wurde wegen der Verbreitung von Chatnachrichten mit nazistischen Inhalten entlassen. Wie die österreichische Zeitschrift Profil am Montag berichtete, hat eine Richterin am Bundesverwaltungsgericht die Entlassung ausgesprochen. Sie argumentierte demnach, man müsse andere und die Frau selbst von weiteren Taten abhalten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Polizistin soll 206 Dateien mit nazistischen, rassistischen und antisemitischen Motiven über Jahre hinweg in tausenden Chats verschickt haben. (jW)

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