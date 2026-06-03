Kunst

Von kostbaren Funden aus der Römerzeit bis hin zur ältesten Spielzeugfigur der Welt: Nach jahrelangem Umbau öffnet das niederländische Museum Valkhof in Nijmegen wieder seine Türen. Das Museum an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ist für seine große Sammlung der römischen Antike bekannt. Das rund 30 Jahre alte Gebäude wurde umfassend modernisiert und erweitert. Die Sammlung umfasst Objekte aus rund 40.000 Jahren Geschichte der Region. Dazu gehören etwa die älteste Spielzeugfigur der Welt und eine kostbare römische Gesichtsmaske. Zusätzlich zur antiken Sammlung werden auch Werke zeitgenössischer Künstler gezeigt. Vor gut drei Jahren war das Museum für den Umbau geschlossen worden. Die niederländische Königin Máxima wird es am Donnerstag offiziell eröffnen. (dpa/jW)

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