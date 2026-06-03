Konflikt in Osteuropa

Kiew. Behörden in der Ukraine haben am Dienstag die Evakuierung Tausender Bewohner der Grenzregion zu Russland bei Charkiw angeordnet. »Angesichts der Sicherheitslage und der systematischen Angriffe des Feindes weiten wir die Zone der verpflichtenden Evakuierung aus«, erklärte Regionalgouverneur Oleg Sinegubow per Telegram. Die russische Armee hatte am Dienstag morgen erneut Angriffe auf Ziele in der Ukraine ausgeführt, bei denen mindestens 18 Menschen getötet wurden. Der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte dazu in Moskau, die intensivierte Kriegführung sei eine Vergeltung für das ukrainische Bombardement eines Studentenwohnheims im russisch kontrollierten Lugansk am 22. Mai, bei dem 21 Menschen getötet worden waren. (AFP/Reuters/jW)

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