Arbeitskampf

Berlin. Gewerkschaft Verdi und Dax-Konzern Deutsche Telekom haben in der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag abend einen neuen Tarifvertrag für rund 60.000 Beschäftigte beschlossen. Am 1. August soll das zusätzliche Monatsentgelt für Vollzeitkräfte um 150 auf dann 340 Euro und am 1. Juli 2027 auf 480 Euro steigen. Mitte 2028 steige das Tabellenentgelt um 2,4 Prozent, womit eine Gesamtsteigerung von 8,5 Prozent erreicht würde, teilte Verdi am Freitag mit. Ferner seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2028 ausgeschlossen und kleinere Mitgliederboni vereinbart worden. (jW)

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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