Mediendienst Integration

Berlin. Von der Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft hat der überwiegende Teil der Menschen Gebrauch gemacht, die im vergangenen Jahr eingebürgert wurden. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Recherche des sogenannten Mediendienstes Integration. Demnach lag die Quote der Doppelstaatler in den Städten, die hierzu Daten gesammelt haben, zwischen 85 Prozent und 98 Prozent. Der CDU-Politiker Günther Krings forderte eine Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes, das sogenannte Mehrstaatigkeit seit Juni 2024 erlaubt. »Dass neue Einbürgerungen in so hoher Zahl zur doppelten Staatsbürgerschaft führen, ist keine gute Entwicklung«, sagte Krings gegenüber AFP. Er sehe »dringenden Handlungsbedarf«. (dpa/AFP/jW)

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