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Mexiko

Auf einen Blick

Foto: Cristian Leyva/ZUMA Press Wire/dpa

Mexikanische Lehrkräfte der Bildungsgewerkschaft CNTE haben sich bei ihrem Protest für existenzsichernde Löhne und ein funktionierendes Bildungssystem am Montag (Ortszeit) in Mexiko Stadt eine Eins plus für Widerstand verdient.

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Erschienen in der Ausgabe vom 03.06.2026, Seite 2, Ausland
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