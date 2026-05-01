Theatertreffen

Mehr als 300 Theaterkünstlerinnen und -künstler haben sich in einem offenen Brief für das Festhalten an der Frauenquote beim Berliner Theatertreffen ausgesprochen. Die angekündigte Abschaffung sei eine fatale Entscheidung, heißt es in dem Schreiben an die Jury und Leitung des Theatertreffens sowie an die Intendanz der Berliner Festspiele. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen im Theaterbetrieb bestehe weiterhin. Unterzeichnet haben zahlreiche Prominente aus der Theater- und Filmszene, von Sandra Hüller bis Bjarne Mädel. Mit der Quote habe das Theatertreffen ein wichtiges künstlerisches und kulturpolitisches Signal gesetzt, heißt es im Text. (dpa/jW)

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