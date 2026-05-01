Nahostkonflikt

Beirut. Durch israelische Angriffe auf Libanon sind Donnerstag morgen sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder mit ihren Eltern. Laut der Nachrichtenagentur NNA handele es sich um eine Familie, die aus dem Süden geflohen sei. Der Angriff geschah bei der Küstenstadt Sidon. Bei einem israelischen Drohnenangriff bei Tyros seien zwei weitere Menschen getötet worden. (dpa/jW)

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