Nairobi. Uganda hat wegen eines Ebola-Ausbruchs mit ⁠sofortiger Wirkung seine Grenze ⁠zum Nachbarland Kongo geschlossen. Die Maßnahme gelte für vier Wochen, teilte die Regierung ‌am Mittwoch mit. Ausgenommen seien lediglich medizinische Einsatzteams, humanitäre und ‌sicherheitsrelevante Einsätze sowie der Lebensmittel- und Frachttransport, sagte eine Vertreterin der ⁠Gesundheitsbehörde bei einer Pressekonferenz. Wer dennoch eine Einreisegenehmigung erhalte, müsse sich für 21 ​Tage in eine verpflichtende häusliche Quarantäne begeben. Das Epizentrum des Ausbruchs liegt in der kongolesischen Provinz Ituri. In ‌Uganda wurden bislang sieben Ebola-Fälle und ein Todesfall gemeldet. Bereits ‌in der ‌vergangenen Woche ⁠hatte die ⁠ugandische Regierung erste Maßnahmen ergriffen und unter anderem den ⁠grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr mit dem Kongo ‌eingestellt.

Im Kongo gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ⁠bereits mehr als 900 Verdachtsfälle und über 220 Tote. Die WHO hat wegen der Ausbreitung des seltenen Bundibugyo-Stammes des Virus eine gesundheitliche Notlage ‌von internationaler Tragweite ausgerufen. (Reuters/jW)