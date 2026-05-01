Wetter

Offenbach. Die Hitzeperiode in der BRD hat nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ihren Höhepunkt erreicht. Derzeit liege West- und Mitteleuropa unter einer Art Hitzeglocke, bei der die Sonne die Luft durch einen weitgehend wolkenfreien Himmel immer weiter aufheize. Zudem sei heiße und trockene Luft unterwegs, die mit Saharastaub aus Nordafrika angereichert sei. Dies erkläre die derzeit ungewöhnlich hohen Temperaturen. In London sei am Montag mit 33,5 Grad Celsius ein Rekordwert für diese Jahreszeit gemessen worden. Da Deutschland eher am Rande der Wetterlage liege, werde der 1922 in Hamburg gemessene Temperaturrekord von 36,6 Grad Celsius dagegen nicht erreicht. Eine Kaltfront aus Skandinavien werde die Temperaturen in den kommenden Tagen mäßigen. (dpa/jW)

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