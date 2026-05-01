Mudderstadtfilz

Berlin. Der im März berufene Berliner Staatssekretär für Digitales, Matthias Hundt (CDU), hat um seine Entlassung gebeten, nachdem RBB und MDR seine Verwicklung in diverse Firmenpleiten sowie entsprechende Ermittlungen aufgedeckt hatten. »Ich habe mein Amt angetreten, um in Berlin etwas zu verändern. Die aktuelle Medienkampagne lässt mir hierzu keine Chance. Sie ist zudem zu einer unerträglichen Belastung für mich und meine Familie geworden. Ich bedaure sehr, dass es so gekommen ist und wünsche meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben«, teilte die Senatskanzlei am Dienstag auf Nachfrage des RBB mit. Der Regierende Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), werde der Bitte entsprechen. (jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!