Iran

Auch vor der landesweiten Sperre waren viele Dienste im Iran nur via VPN-Dienst zu erreichen

Teheran. Die nahezu vollständige Internetblockade im Iran ist einem Bericht zufolge teilweise aufgehoben. Livedaten zeigten, dass einige Internetverbindungen nach mehr als zwei Monaten wiederhergestellt worden sind, berichtete die auf Internetsperren spezialisierte Organisation Netblocks auf X. Es handelte sich demnach um »die längste landesweite Internetabschaltung in der jüngeren Geschichte«. Es bleibe jedoch unklar, ob die Wiederherstellung von Dauer sein wird. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Dienstag einen Anstieg des Webtraffics im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Iranische Medien bestätigten die partielle Aufhebung der Sperre. Die Nachrichtenagentur Isna berichtete unter Berufung auf die nationale Telekommunikationsgesellschaft, dass der Zugang zum internationalen Internet für alle privaten und geschäftlichen Kunden des Unternehmens über die Breitbandanschlüsse wiederhergestellt worden sei. Am Montag hatte Präsident Massud Peseschkian die Freischaltung des internationalen Internets iranischen Angaben zufolge angeordnet. Ein konkretes Datum für die Entsperrung wurde bislang nicht genannt. (dpa)

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