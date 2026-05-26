US-Diplomatie

Eriwan. US-Außenminister Marco Rubio hat auf seiner Rückreise aus Indien am Dienstag einen Zwischenstopp in der Südkaukasusrepublik Armenien eingelegt. Bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Ararat Mirsojan wurde laut dpa ein Memorandum über strategische Zusammenarbeit unterzeichnet. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz habe Mirsojan demnach ein Loblied die bilateralen Beziehungen gesungen, insbesondere auf die Vermittlung der USA im Konflikt Armeniens mit dem benachbarten Aserbaidschan. Washington hatte die Einrichtung eines Straßen- und Eisenbahnkorridors, »Trump Route for International Peace and Prosperity« getauft, durch Armenien vorgeschlagen, der zwei Teile Aserbaidschans miteinander verbinden soll. Rubios Besuch in Eriwan, der erste eines US-Außenministers seit 2014, dürfte auch darauf abzielen, in der Nachbarschaft des bekriegten Irans Einfluss zu gewinnen. (dpa/jW)

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