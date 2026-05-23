Linke-Abgeordnete dabei

Berlin. Eine fraktionsübergreifende Gruppe deutscher Bundestagsabgeordneter beginnt am Sonnabend einen rund einwöchigen Besuch in Taiwan. A uch die Linke-Parlamentarierin Mandy Eißing ist dabei. Mit der Reise verfolgt die Delegation des Parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipei nach Angaben des Bundestags das Ziel, »die wirtschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten demokratischen Partner in der Region zu stärken«. Die deutsche Delegation soll von Taiwans Präsident Lai Ching-te empfangen werden. Offiziell verfolgt die Bundesrepublik eine Ein-China-Politik. Damit wird die Volksrepublik als einziger souveräner Staat in China anerkannt. Besuche wie der geplante werden in Beijing als faktische Infragestellung dieser Politik betrachtet. Der an der Reise teilnehmende CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Willsch erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zu der erwartbaren Kritik aus Beijing, davon dürften sich »frei gewählte Parlamentarier nicht einschüchtern lassen«. (AFP/jW)

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