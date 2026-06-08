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Lyrische Hausapotheke

Die Stille nach dem Finale

Von Vincent Sauer

da ist das Ding, wie langweilig

es ihnen ist, jetzt und ehedem

die Bayern, die haben gewonnen

wettergerecht und wortlos liegen sie im Park

lassen sich sonnen, doch das Trikot

das bleibt an!

*

o weh, o weh, ojemine

der VfB, der hat verloren

der Fan, ein Desperados-

Bier noch mutlos in der Hand

geborgen in den Sorgen seinesgleichen

wartet auf die fremde Bahn

das Handy sagt an, wann –

*

wir sagen uns zwei Zahlen

und Namen, die an Rücken kleben

das Stadion hat geschlossen

wir müssen wieder spielfrei leben

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Erschienen in der Ausgabe vom 08.06.2026, Seite 16, Sport
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