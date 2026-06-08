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08.06.2026
- → Sport
Die Stille nach dem Finale
da ist das Ding, wie langweilig
es ihnen ist, jetzt und ehedem
die Bayern, die haben gewonnen
wettergerecht und wortlos liegen sie im Park
lassen sich sonnen, doch das Trikot
das bleibt an!
*
o weh, o weh, ojemine
der VfB, der hat verloren
der Fan, ein Desperados-
Bier noch mutlos in der Hand
geborgen in den Sorgen seinesgleichen
wartet auf die fremde Bahn
das Handy sagt an, wann –
*
wir sagen uns zwei Zahlen
und Namen, die an Rücken kleben
das Stadion hat geschlossen
wir müssen wieder spielfrei leben
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat im Juli 2024 in der ersten Instanz entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden. Seit vielen Monaten warten Verlag und Redaktion inzwischen auf eine Entscheidung des Gerichtes, ob eine Revision möglich oder gleich ein Gang vor das oberste Gericht nötig ist.
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