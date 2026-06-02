Arla Foods / Deutsches Milchkontor

Bremen/Viby (Dänemark). Die Molkereiunternehmen Arla Foods und Deutsches Milchkontor (DMK) haben ihre Fusion offiziell vollzogen. Die neue Genossenschaft firmiert unter dem Namen Arla und hat ihren Hauptsitz im dänischen Viby in Jütland, wie die Unternehmen mitteilten. So entstand nach Unternehmensangaben Europas führende Molkereigenossenschaft. Sie vereine rund 11.200 Landwirte und 28.800 Beschäftigte. Der gemeinsame Milchpool beträgt demnach etwa 19 Milliarden Kilogramm jährlich, der erwartete Umsatz liegt bei mehr als 20 Milliarden Euro. Die DMK Group sitzt im niedersächsischen Zeven, die Verwaltung in Bremen. (dpa/jW)

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