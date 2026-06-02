OECD-Bericht

Paris. Die staatlichen Subventionen für die Industrie haben der OECD zufolge den höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise erreicht. In 15 wichtigen Branchen beliefen sich die Hilfen im Jahr 2024 auf insgesamt 108 Milliarden US-Dollar, ‌wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in ‌Paris mitteilte. Besonders stark fallen die Zuschüsse in China aus. Firmen erhielten in der Volksrepublik ​demnach zwischen 2005 und 2024 im Schnitt drei- bis achtmal mehr staatliche Unterstützung als die in OECD-Ländern. Dies zahlte sich ‌aus: Rund 60 Prozent der globalen Marktanteilsgewinne chinesischer Firmen in den vergangenen 20 ‌Jahren seien darauf zurückzuführen. (Reuters/jW)

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