Peru

Proteste gegen die ultrarechte Kandidatin Keiko Fujimori, die am kommenden Sonntag bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Peru antritt. Fujimoris Vater Alberto führte von 1990 bis 2000 ein brutales Regime in dem Land an.

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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

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