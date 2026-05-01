»Staatsräsonfunk. Deutsche Medien und der Genozid in Gaza«. Buchvorstellung mit dem Autor und Medienkritiker Fabian Goldmann. Deutsche Leitmedien berichten nur einseitig und irreführend über den Genozid in Gaza. Wie in kaum einem anderen Land haben sie die tödliche Realität verharmlost, gerechtfertigt oder gleich ganz verschwiegen. Montag, 1.6., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover

»Völkische Siedler und rechte Esoterik«. Buchvorstellung mit Autorin und Umweltaktivistin Hanna Poddig. In Deutschland gibt es 17 Projekte von »Landnahmen« der Anastasia-Bewegung – fünf davon im Norden Brandenburgs. Mittwoch, 3.6., 19.30 Uhr. Ort: Buchladen Sputnik, Charlottenstraße 28, Potsdam. Veranstalter: RLS Brandenburg

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»Über die Situation in Gaza«. Es spricht die pensionierte Oberstin der US-Armee und ehemalige US-Diplomatin Ann Wright. Dienstag, 2.6., 18 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Raum 3, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main