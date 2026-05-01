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30.05.2026
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Veranstaltungen
»Staatsräsonfunk. Deutsche Medien und der Genozid in Gaza«. Buchvorstellung mit dem Autor und Medienkritiker Fabian Goldmann. Deutsche Leitmedien berichten nur einseitig und irreführend über den Genozid in Gaza. Wie in kaum einem anderen Land haben sie die tödliche Realität verharmlost, gerechtfertigt oder gleich ganz verschwiegen. Montag, 1.6., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover
»Völkische Siedler und rechte Esoterik«. Buchvorstellung mit Autorin und Umweltaktivistin Hanna Poddig. In Deutschland gibt es 17 Projekte von »Landnahmen« der Anastasia-Bewegung – fünf davon im Norden Brandenburgs. Mittwoch, 3.6., 19.30 Uhr. Ort: Buchladen Sputnik, Charlottenstraße 28, Potsdam. Veranstalter: RLS Brandenburg
»Über die Situation in Gaza«. Es spricht die pensionierte Oberstin der US-Armee und ehemalige US-Diplomatin Ann Wright. Dienstag, 2.6., 18 Uhr. Ort: Gewerkschaftshaus, Raum 3, Wilhelm-Leuschner-Str. 69, Frankfurt am Main
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Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.
In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.
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