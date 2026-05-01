Bier

In der Biernation Deutschland wird das Alkoholfreie immer populärer. Inzwischen ist jeder neunte Liter Bier, der in Deutschland getrunken wird, alkoholfrei. Das zeigen Zahlen vom Deutschen Brauerbund für 2025. Im Vor-Corona-Jahr 2019 war erst jeder zwölfte Liter Bier alkoholfrei. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Bier lag im vergangenen Jahr bei rund 84 Litern, davon waren rund neun Liter alkoholfrei. Der Gesamtverbrauch an Bier sinkt recht rapide – vor 15 Jahren waren es noch rund 103 Liter pro Kopf. Der Verbrauch des Alkoholfreien steigt dagegen stetig – im Jahr 2011 trank jede und jeder in Deutschland im Schnitt erst sechs Liter alkoholfreies Bier. Der Abschied vom Bier als »Bölkstoff« geht voran, Bier gilt vielen zunehmend als erfrischendes, aber eben nicht betrunken machendes Lifestylegetränk. Die Zeiten, als hauptsächlich Autofahrer alkoholfreies Bier tranken, sind längst vorbei. Ein Argument fürs Alkoholfreie ist etwa auch die geringere Kalorienzahl. Bier ohne Alkohol gibt es schon seit Jahrzehnten, doch erst in den vergangenen rund zehn Jahren kam es nach einer gewissen Durststrecke richtig groß raus – als eine Art Erwachsenenlimo. Der Ruf änderte sich sehr: Statt es als Notlösung zu sehen, ist es für mehr und mehr Menschen nun ein Modegetränk. So gut wie alle Marken und Sorten (Pils, Helles, Weißbier) gibt es mittlerweile in alkoholfreien Ausgaben. (dpa/jW)

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