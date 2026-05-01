Eine herausragende Qualität des besten deutschen Schachspielers Vincent Keymer ist es, nach Phasen des Misserfolgs wie Phönix aus der Asche gestärkt und erfolgreicher denn je zurückzukehren. Nachdem Keymer zuletzt das WM-Kandidatenturnier als Zuschauer verfolgen musste und von seinem bisher höchsten erreichten Weltranglistenplatz vier zurückgefallen war, sorgte der 21jährige mit seinem alleinigen Sieg beim Super-Chess-Classic-Turnier, das vom 13. bis 23. Mai in der rumänischen Kapitale Bukarest ausgetragen wurde, für einen Paukenschlag.

In die neunte und letzte Runde waren Keymer und der Weltranglistenzweite Fabiano Caruana (USA) mit jeweils fünf Punkten gleichauf gegangen. Doch während der Deutsche seinen Anzugsvorteil in einen überzeugenden Sieg über Jorden van Foreest (Niederlande) ummünzte, ging Caruana als Nachziehender an seiner Siegchance gegen Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich) vorbei und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Dadurch beendete Keymer das hochkarätig besetzte Turnier mit sechs Punkten aus neun Runden und errang die Siegespalme mit einem halben Zähler Vorsprung auf Caruana.

Foto: Sören Bär Der Kulminationspunkt: Vincent Keymer stellt mit 34.Db5! tödliche Drohungen auf

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Keymers Erfolg ist mit einigem Prestige verbunden, weil er schließlich auch den drittplatzierten WM-Herausforderer Javohir Sindarov (Usbekistan) um einen ganzen Punkt distanzierte, gegen den er in der siebenten Runde noch verloren hatte. Mit Sindarow teilte sich Wesley So (USA) den dritten Rang. Keymer bewertete seinen Erfolg selbst als seinen »größten Sieg in einem klassischen Turnier aller Zeiten«. Er durfte zufrieden sein: »Es war ein großartiges Event für mich, aber auch mit einem Loch in der Mitte. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr glücklich mit den Ergebnissen und auch mit meiner Performance. Ich habe es geschafft, alle Weißpartien zu gewinnen.« Mit seiner Performance von 2.835 gewann er 7,8 Elopunkte und kletterte in der Weltrangliste auf Platz sechs. Damit verdrängt er Anish Giri (Niederlande), zuletzt auf Rang zwei im Kandidatenturnier, der im Turnier nur 50 Prozent der Punkte totalisierte. Großen Anteil an Keymers Erfolg hat sein langjähriger ungarischer Trainer Peter Leko, selbst WM-Herausforderer im Jahr 2004. Keymer dankte Leko dafür, dass er immer voller Energie für ihn da war, auch wenn damit »einige schlaflose Nächte oder zumindest Nächte mit wenig Schlaf« für den früheren Weltklassemann verbunden waren.