Gold

Ein früherer hochrangiger Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren und andere Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen US-Dollar veruntreut haben. Bei einer Durchsuchung seines Wohnhauses im Bundesstaat Virginia seien 303 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils etwa einem Kilogramm sichergestellt worden, berichteten mehrere US-Medien. Der Wert des Goldes werde auf mehr als 40 Millionen US-Dollar (etwa 34 Millionen Euro) geschätzt. (dpa/jW)

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