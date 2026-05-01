Völkerrecht

Washington. Die US-Regierung hat die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, Francesca Albanese, erneut auf eine Sanktionsliste gesetzt, nachdem ein Richter Mitte des Monats eine einstweilige Verfügung gegen diese Einstufung erlassen hatte. Grund für die Sanktionierung der italienischen Juristin ist ihre Kritik an der israelischen Besatzungspolitik. Die Strafmaßnahmen gegen sie beinhalten ein Einreiseverbot, auch werden Vermögenswerte eingefroren. (Reuters/jW)

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