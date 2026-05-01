Sozialdemokraten

Madrid. Die spanische Polizei hat am Mittwoch am Sitz der sozialdemokratischen Regierungspartei PSOE in Madrid Ermittlungen durchgeführt. Wie das rechte Onlinemedium El Confidencial berichtete, soll es um Vorwürfe gehen, dass die ehemalige Parteiaktivistin Leire Díez frühere Untersuchungen zu angeblicher Korruption in der PSOE sabotiert habe. Auch gegen Expremier und Exparteichef José Luis Rodríguez Zapatero wird wegen illegaler Einfluss- und Vorteilsnahme ermittelt. (AFP/jW)

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