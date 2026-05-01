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NATO

London und Warschau schließen Militärvertrag

London. Großbritannien und Polen haben am Mittwoch in London ein umfassendes Verteidigungsabkommen abgeschlossen. Nach Angaben der britischen Regierung umfasst der von Premier Keir Starmer und dem polnischen Regierungschef Donald Tusk unterschriebene Vertrag gemeinsame Militärübungen, den stärkeren Einsatz unbemannter Systeme zum Grenzschutz sowie eine Zusammenarbeit bei der Rüstungsproduktion. (AFP/jW)

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Erschienen in der Ausgabe vom 29.05.2026, Seite 6, Ausland
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