Atomkriegsgefahr

Oslo. Norwegen strebt unter den atomaren Schutzschirm Frankreichs. Premierminister Jonas Gahr Støre hat am Mittwoch in Paris mit Präsident Emmanuel Macron ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Bisher befinden sich die NATO-Länder Europas unter dem nuklearen Schutzschirm der USA. Seit ‌Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump gibt es aber Zweifel, ob Washington diese Verpflichtung etwa in einem Konflikt mit Russland ernst nehmen würde. (Reuters/jW)

Solidarität jetzt!

Das Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden und die Klage des Verlags 8. Mai abgewiesen. Die Bundesregierung darf die Tageszeitung junge Welt in ihren jahrlichen Verfassungsschutzberichten erwahnen und beobachten. Nun muss eine höhere Instanz entscheiden.

In unseren Augen ist das Urteil eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Aber auch umgekehrt wird Bürgerinnen und Bürgern erschwert, sich aus verschiedenen Quellen frei zu informieren.

Genau das aber ist unser Ziel: Aufklärung mit gut gemachtem Journalismus. Sie können das unterstützen. Darum: junge Welt abonnieren für die Pressefreiheit!